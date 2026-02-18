Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía tomada del perfil oficial @usembassyve en la red social X de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela donde se muestra al jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Francis Donovan, saludando a soldados a su llegada este miércoles, a Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ @usembassyve
Fotografía tomada del perfil oficial @usembassyve en la red social X de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela donde se muestra al jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Francis Donovan, saludando a soldados a su llegada este miércoles, a Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ @usembassyve
Por Agencia EFE

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, ha visitado Venezuela, donde se reunió con autoridades del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez para evaluar “el tema de seguridad” y “el plan de tres fases” del presidente Donald Trump respecto al país suramericano, informó este miércoles la embajada estadounidense en Caracas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Petroleras podrán pagar impuestos en Venezuela sin ser sancionadas por EE.UU.
Venezuela

Petroleras podrán pagar impuestos en Venezuela sin ser sancionadas por EE.UU.

El jefe del Comando Sur de EE.UU. visita Venezuela para evaluar seguridad y plan de Trump
Venezuela

El jefe del Comando Sur de EE.UU. visita Venezuela para evaluar seguridad y plan de Trump

Presidenta interina de Venezuela recibe a primer ministro qatarí
Venezuela

Presidenta interina de Venezuela recibe a primer ministro qatarí

Delcy Rodríguez anuncia que se reunirá “próximamente” con Gustavo Petro
Venezuela

Delcy Rodríguez anuncia que se reunirá “próximamente” con Gustavo Petro