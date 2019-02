Jorge Ramos antes de ser deportado por Maduro: "Nos han robado nuestro trabajo"

El equipo de seis periodistas de Univisión Noticias, encabezado por Jorge Ramos, fue retenido luego de que Nicolás Maduro interrumpiera la entrevista que venían realizando en el Palacio de Miraflores en Venezuela.

"Teníamos una entrevista con el líder Nicolás Maduro y, después de 17 minutos de entrevista, no le gustaron las cosas que les estábamos preguntando, sobre la falta de democracia en Venezuela, sobre la tortura, sobre los presos políticos, sobre la crisis humanitaria….", contó Jorge Ramos a Noticiero Univisión, luego de ser liberado.

Estas preguntas disgustaron a Nicolás Maduro. Pero el punto más crítico fue cuando Ramos le mostró un video donde unos jóvenes comían desperdicios de la basura.

"Esta no es su entrevista, ese material es de nosotros", dice Jorge Ramos tras ser detenido en Venezuela después de una entrevista que no le gustó a Nicolás Maduro. El equipo de Univision Noticias está en el aeropuerto, esperando ser enviado de regreso a EEUU. pic.twitter.com/4B8R9BgSc3 — Univision Noticias (@UniNoticias) 26 de febrero de 2019

Luego de acabar abruptamente con la entrevista, el líder chavista ordenó que decomisaran el material grabado, además de los equipos de grabación y celulares de los periodistas.

"(Maduro) Se levantó de la entrevista después que le mostrara el video de unos jóvenes comiendo desde un camión de basura", dijo Ramos.

"Inmediatamente uno de sus ministros, Jorge Rodríguez, vino a decirnos que la entrevista no estaba autorizada y nos confiscaron todo el equipo. No tenemos nada, se quedaron con las cámaras, todo nuestro equipo, la entrevista la tienen ellos, nos quitaron los celulares, no tenemos la entrevista", afirmó.

El periodista aseguró que las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro no les devolvieron el material grabado, ni mucho menos los equipos de grabación.

"Nos han robado nuestro trabajo. (...) Esto se va a dar a conocer con video o sin video", dijo el periodista Jorge Ramos a Patricia Janiot durante el Noticiero Univisión."Jamás pensé que iban a hacer una estupidez como esta. Jamás pensé que iban a tomar toda la entrevista y a robarnos".

"Lo que yo le dije a Nicolás Maduro es que millones de venezolanos y muchos gobiernos del mundo no le consideraban un presidente legítimo sino un dictador. Eso es lo que yo le dije a Nicolás Maduro, obviamente no le gustó y por eso se detuvo la entrevista", agregó Ramos.

El punto más crítico fue cuando Jorge Ramos le mostró un video donde unos jóvenes comían desperdicios de la basura.". Foto: Reuters

"Desde las 7 hasta las 9 y media estuvimos detenidos dentro del Palacio de Miraflores. Querían las claves de nuestro teléfono, nos amenazaron con llevarnos a otro lugar 'a entrevistarnos', según ellos, si no le dábamos las claves. Un grupo de agentes de seguridad nos arrebataron los celulares y nuestras pertenencias", contó

El periodista mencionó que luego les ofrecieron un pequeño autobús para llevarlos al hotel, pero desconfiaron en todo momento del verdadero destino del vehículo y no lo aceptaron.

"Nos rehusamos a subirnos porque no sabíamos adónde nos iban a llevar", mencionó.

Jorge Ramos antes de ser deportado de Venezuela por Nicolás Maduro: "Nos han robado nuestro trabajo". Foto: Reuters

Univisión detalló que los periodistas que fueron retenidos en Miraflores son María Martínez, Claudia Rondón, Francisco Urreiztieta, Juan Carlos Guzmán, Martín Guzmán y Jorge Ramos.

Finalmente, el régimen de Nicolás Maduro ordenó que Jorge Ramos y sus compañeros sean deportados de Venezuela a Miami.

Antes de partir al aeropuerto, comentó a la emisora La FM de Colombia que su hotel seguía rodeado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y que irían al aeropuerto en "autos del Gobierno mexicano para estar más o menos protegidos".

