El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ofrece una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Miguel Gutierrez
El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ofrece una rueda de prensa en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Miguel Gutierrez
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Jefe negociador de Maduro dice que con “certeza” Venezuela luchará ante eventual agresión militar
Resumen de la noticia por IA
Jefe negociador de Maduro dice que con “certeza” Venezuela luchará ante eventual agresión militar

Jefe negociador de Maduro dice que con “certeza” Venezuela luchará ante eventual agresión militar

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El jefe negociador del Gobierno de Nicolás Maduro, , dijo este martes que “con absoluta certeza” Venezuela se defenderá y luchará ante una eventual agresión por tierra, cielo o mar, en momentos de tensión por el , visto por el chavismo como una “amenaza” para propiciar un cambio de régimen.

“Somos gente de paz, pero tengan la certeza de que llegado el caso de que una agresión ose entrar a territorio sagrado de Venezuela, o a nuestro cielo sagrado, o nuestros mares y ríos sagrados, tengan la absoluta certeza de que vamos a luchar”, expresó Rodríguez al intervenir en la Asamblea de los Pueblos, inaugurada este martes en Caracas y transmitida por el canal estatal VTV.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

El también presidente del Parlamento aseguró que y desestimó que el despliegue militar en el Caribe sea para combatir el narcotráfico, como asegura el presidente Donald Trump, al considerar que se trata de una “hipocresía pura” y “una narrativa extravagante”.

PUEDES VER: Trump dice que Maduro tiene los “días contados” y no descarta una invasión terrestre a Venezuela

En este contexto, afirmó que Estados Unidos ha desplegado el “22 % de su fuerza naval” en el Caribe, cuando, aseguró, por “ese mar solo pasa el 3 % de la droga proveniente los países productores”.

“Siempre habrá un imperio agresivo, siempre habrá la intención de supremacistas y fascistas. Pero cuando estos intentos y esas asonadas aparezcan, que nos encuentren unidos, que nos encuentren fuertes, firmes, integrados, los pueblos libres del mundo”, instó el funcionario venezolano.

El , cerca de aguas de Venezuela, es el más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (der.), escucha al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una reunión en Caracas el 22 de agosto de 2025. (Foto de Juan Barreto / AFP).
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (der.), escucha al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una reunión en Caracas el 22 de agosto de 2025. (Foto de Juan Barreto / AFP).
/ JUAN BARRETO

A pesar de la tensión, en noviembre que, según fuentes consultadas por The Washington Post, fue cordial.

Durante el diálogo, el mandatario estadounidense manifestó que le gustaría que Maduro renunciara al poder, aunque no fijó ningún ultimátum y ambos se comprometieron a mantener nuevos contactos en el futuro, añade el periódico.

Según el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la Asamblea de los Pueblos se celebrará en Caracas entre este martes y próximo jueves, con delegaciones internacionales que discutirán diversos temas como ‘paz versus militarización de América Latina y el Caribe’ y ‘guerra económica y extorsión política’, así como ‘medidas coercitivas unilaterales, aranceles punitivos y asfixia financiera contra los pueblos’.

Según Miami Herald, Trump ofreció a Maduro y su familia una salida segura de Venezuela a cambio de su renuncia inmediata. La propuesta fracasó por desacuerdos sobre el control militar y la amnistía. #Trump #Maduro #Venezuela #NegociaciónPolítica

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC