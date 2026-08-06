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Resumen

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José Breijo, ciudadano venezolano-uruguayo, aparece sentado en una cama en el pasillo de un edificio residencial en Caracas el 26 de mayo de 2026. Breijo falleció a los 71 años mientras se encontraba bajo arresto domiciliario en Venezuela. (Foto de Juan BARRETO / AFP).
José Breijo, ciudadano venezolano-uruguayo, aparece sentado en una cama en el pasillo de un edificio residencial en Caracas el 26 de mayo de 2026. Breijo falleció a los 71 años mientras se encontraba bajo arresto domiciliario en Venezuela. (Foto de Juan BARRETO / AFP).
/ JUAN BARRETO
Por Agencia AFP

El preso político uruguayo-venezolano José Breijo falleció bajo arresto domiciliario en Venezuela a los 71 años, informó su entorno el jueves, dos meses después de que su caso se hiciera notorio porque al salir de prisión encontró su casa invadida por el policía que lo detuvo.

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