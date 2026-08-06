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Resumen

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El preso político venezolano-uruguayo, José Breijo, de 73 años, hablando durante una entrevista en su casa en Caracas, Venezuela, el 27 de mayo de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
El preso político venezolano-uruguayo, José Breijo, de 73 años, hablando durante una entrevista en su casa en Caracas, Venezuela, el 27 de mayo de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Por Agencia EFE

La líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado lamentó este jueves la muerte del preso político venezolano-uruguayo José Breijo, un septuagenario que cumplía arresto domiciliario en Caracas, y responsabilizó al Gobierno de su fallecimiento.

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