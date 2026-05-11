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El exconcejal José Manuel García Sabino, hallado muerto el fin de semana por funcionarios dentro de los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, estado Anzoátegui. (José Manuel García Sabino)
El exconcejal José Manuel García Sabino, hallado muerto el fin de semana por funcionarios dentro de los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, estado Anzoátegui. (José Manuel García Sabino)
Por Agencia AFP

El padre de un preso político que murió en custodia del Estado de Venezuela pidió el lunes a las autoridades investigar el caso, debido a las extrañas circunstancias en que fue encontrado su cuerpo.

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