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Una camiseta con el retrato del preso político Josnars Baduel durante una vigilia de familiares que exigen la liberación de sus seres queridos frente a la prisión El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, el 9 de enero de 2026. (RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Una camiseta con el retrato del preso político Josnars Baduel durante una vigilia de familiares que exigen la liberación de sus seres queridos frente a la prisión El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, el 9 de enero de 2026. (RONALDO SCHEMIDT / AFP)
/ RONALDO SCHEMIDT
Por Agencia EFE

Margareth Baduel, hija de Raúl Isaías Baduel -exministro de Defensa de Hugo Chávez y militar fallecido en prisión en 2021 tras 12 años detenido-, denunció este lunes que su hermano y preso político Josnars Baduel se encuentra en una condición “grave” de salud como “consecuencia de las torturas a las que fue sometido”.

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