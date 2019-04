Juan Guaidó responde al TSJ: Pedido de levantamiento de inmunidad carece de valor

Caracas. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela solicitó el lunes a la oficialista Asamblea Constituyente retirar la inmunidad al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por violar la prohibición de salir del país que le fue impuesta el 29 de enero, lo que abre el camino a las autoridades para enjuiciarlo por presuntos delitos que van desde supuestos vínculos con hechos de violencia hasta recibir dineros del extranjero sin justificación.

Juan Guaidó no tardó en desestimar la decisión del Tribunal Supremo y catalogó de cobardes a los magistrados de Venezuela.

""No hay ningún tipo de allanamiento (levantamiento de la inmunidad) porque ni siquiera lo declararon ellos, así que no hay ningún tipo de valor... ni siquiera tuvieron el valor de hacerlo ellos", resaltó en un acto con simpatizantes en la barriada de San Bernardino, en el centro de Caracas. "Rebotaron la pelotica a la Constituyente".

Guaidó considera ilegitimo al Tribunal Supremo, la Asamblea Constituyente y la Fiscalía General, postura compartida por más de cinco decenas de países.

"No tenemos miedo, porque vamos a seguir adelante", agregó.

"Esto es persecución, dictadura (...) no tengan duda de que me quieren ver preso, claro que lo quieren hacer (...) pero no hay preocupación con eso", prosiguió.

Según Guaidó, la decisión del TSJ también se debe a unas supuestas molestias del Ejecutivo de Nicolás Maduro por las decenas de protestas antigubernamentales que se registraron el domingo en rechazo a los apagones que comenzaron a ser más frecuentes y prolongados desde el día 7.

"Lo que les duele es que llamamos a las calles y la gente salió (...) vamos a seguir avanzando en la ruta por la libertad, en el cese de la usurpación", sostuvo.

Guaidó ha dicho en varias oportunidades que en caso que lo detengan el camino sigue siendo el mismo, buscar la salida del presidente Nicolás Maduro del poder, ir a un gobierno de transición y convocar elecciones libres.

Los Gobiernos del mundo que respaldan a Guaidó, entre los que están Estados Unidos y la mayoría de los miembros de la Unión Europea, no reconocen la legitimidad del segundo mandato de Maduro, que arrancó en enero, por haber obtenido la reelección en unos comicios tachados de fraudulentos.



