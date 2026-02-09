Venezuela: el partido del opositor Antonio Ledezma denuncia el “secuestro” de Juan Pablo Guanipa y la ley de amnistía

Escuchar
El líder político de Venezuela Juan Pablo Guanipa hace un gesto tras su liberación frente a la cárcel Zona 7 de Caracas el 8 de febrero de 2026. (Foto de Juan BARRETO / AFP).
/ JUAN BARRETO
Por Agencia EFE

La Alianza Bravo Pueblo (ABP), del opositor venezolano Antonio Ledezma, denunció este lunes el “secuestro” del dirigente Juan Pablo Guanipa en Venezuela y cuestionó la ley de amnistía que tramita la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) a instancias de la presidenta encargada, la chavista Delcy Rodríguez.

