Fiscalía de Venezuela revoca excarcelación de opositor Juan Pablo Guanipa y le impone “detención domiciliaria”

El líder político venezolano Juan Pablo Guanipa hace un gesto tras su liberación de la prisión del Helicoide en Caracas el 8 de febrero de 2026. (Foto de Pedro MATTEY / AFP).
/ PEDRO MATTEY
Por Agencia EFE

La Fiscalía de Venezuela informó este lunes de que ha revocado la excarcelación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cuya detención, pocas horas después de haber salido de prisión, había sido denunciada por otros opositores y que será transferido a un régimen de “detención domiciliaria”.

