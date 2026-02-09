“No sabemos dónde está”, denuncia hijo de opositor Juan Pablo Guanipa tras nueva detención en Venezuela

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa se encuentra en paradero desconocido tras una nueva detención en Venezuela efectuada a menos de 12 horas de ser excarcelado, denunció este lunes su hijo.

El dirigente opositor venezolano volvió a ser detenido el domingo tras hablar de elecciones durante su breve excarcelación, que aprovechó además para recorrer Caracas en motocicleta y reunirse con familiares de presos políticos.

“Hasta esta hora no tenemos información oficial de su paradero (...) Al mismo tiempo, exijo una fe de vida de mi padre inmediatamente. Él no violó ninguna de las condiciones de su excarcelación, y no sabemos dónde está”, dijo Ramón Guanipa en una rueda de prensa.

Ramón Guanipa, hijo del líder de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, habla durante una rueda de prensa este lunes, en Caracas, Venezuela. (EFE/ Miguel Gutiérrez). / Miguel Gutiérrez

Guanipa es un cercano aliado de la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Pasó a la clandestinidad en enero de 2025 tras acompañar a la dirigente a una protesta contra la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo y fue arrestado en mayo de ese año.

“Sin duda alguna está en riesgo. Por eso creo que la situación apremia (...) Hay que denunciarlo y hay que seguir presionado”, sostuvo su hijo.

Su nueva detención el domingo fue denunciada por Machado como un “secuestro”, en tanto que la fiscalía aclaró que se debió a un incumplimiento de las condiciones de su libertad.