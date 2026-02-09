“No sabemos dónde está”, denuncia hijo de opositor Juan Pablo Guanipa tras nueva detención en Venezuela

Escuchar
El opositor Juan Pablo Guanipa (c), cercano a la líder María Corina Machado, sostiene una bandera de Venezuela durante una caravana tras ser excarcelado el domingo 9 de febrero del 2026. (EFE/ Ronald Peña R).
Por Agencia AFP

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa se encuentra en paradero desconocido tras una nueva detención en Venezuela efectuada a menos de 12 horas de ser excarcelado, denunció este lunes su hijo.

