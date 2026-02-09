“No sabemos dónde está”, denuncia hijo de opositor Juan Pablo Guanipa tras nueva detención en Venezuela

Seguir en
El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa se encuentra en paradero desconocido tras una nueva detención en Venezuela efectuada a menos de 12 horas de ser excarcelado, denunció este lunes su hijo.
