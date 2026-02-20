Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El líder político de Venezuela Juan Pablo Guanipa habla con los medios tras su excarcelación del Helicoide en Caracas el 8 de febrero de 2026. (Foto de Pedro MATTEY / AFP).
El líder político de Venezuela Juan Pablo Guanipa habla con los medios tras su excarcelación del Helicoide en Caracas el 8 de febrero de 2026. (Foto de Pedro MATTEY / AFP).
/ PEDRO MATTEY
Por Agencia EFE

El opositor Juan Pablo Guanipa, colaborador de la líder y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, fue liberado la madrugada de este viernes tras aprobarse el jueves una histórica ley de amnistía en el Parlamento de Venezuela, anunció el propio dirigente en su cuenta de X, donde también pidió poner el “foco” para que Venezuela vuelva a ser “libre”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Opositores venezolanos creen que la ley de amnistía es “insuficiente y sesgada”
Venezuela

Opositores venezolanos creen que la ley de amnistía es “insuficiente y sesgada”

Juan Pablo Guanipa: Opositor venezolano anuncia su libertad plena tras histórica amnistía
Venezuela

Juan Pablo Guanipa: Opositor venezolano anuncia su libertad plena tras histórica amnistía

Donald Trump dice que 50 millones de barriles de petróleo venezolano están en camino a Houston
EEUU

Donald Trump dice que 50 millones de barriles de petróleo venezolano están en camino a Houston

Delcy Rodríguez pide “máxima celeridad” para la aplicación de la ley de amnistía en Venezuela
Venezuela

Delcy Rodríguez pide “máxima celeridad” para la aplicación de la ley de amnistía en Venezuela