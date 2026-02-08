Excarcelan en Venezuela a Juan Pablo Guanipa, dirigente cercano a María Corina Machado

Escuchar
El exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Pablo Guanipa, durante una protesta convocada por la oposición, en Caracas, el 9 de enero de 2025. (Federico PARRA / AFP)
Por Agencia EFE

El dirigente opositor de Venezuela Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado y uno de los mayores críticos del chavismo, fue excarcelado este domingo tras más de ocho meses de prisión, informó su hijo, Ramón Guanipa.

