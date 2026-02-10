Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El líder político de Venezuela Juan Pablo Guanipa habla con los medios tras su excarcelación del Helicoide en Caracas el 8 de febrero de 2026. (Foto de Pedro MATTEY / AFP).
El líder político de Venezuela Juan Pablo Guanipa habla con los medios tras su excarcelación del Helicoide en Caracas el 8 de febrero de 2026. (Foto de Pedro MATTEY / AFP).
/ PEDRO MATTEY
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor de Venezuela, fue liberado el domingo y horas después detenido nuevamente y, finalmente, este martes puesto bajo arresto domiciliario. Este caso reaviva las denuncias sobre excarcelaciones condicionadas y la falta de garantías judiciales para los presos políticos, un patrón que se repetía durante el régimen de Nicolás Maduro y que se da ahora bajo la gestión de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Cómo el caso de Guanipa desnuda que la excarcelación de presos políticos no significa libertad en Venezuela
Venezuela

Cómo el caso de Guanipa desnuda que la excarcelación de presos políticos no significa libertad en Venezuela

Venezuela: opositor Juan Pablo Guanipa es trasladado a su vivienda para cumplir arresto domiciliario
Venezuela

Venezuela: opositor Juan Pablo Guanipa es trasladado a su vivienda para cumplir arresto domiciliario

Jorge Rodríguez asegura que no habrá elecciones en Venezuela en un “periodo inmediato”
Venezuela

Jorge Rodríguez asegura que no habrá elecciones en Venezuela en un “periodo inmediato”

Familia del opositor Guanipa exige prueba de vida tras su segunda detención en Venezuela
Venezuela

Familia del opositor Guanipa exige prueba de vida tras su segunda detención en Venezuela