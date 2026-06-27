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Estos refugios estarán instalados lo más cerca de las comunidades afectadas para que los ciudadanos no tengan que hacer desplazamientos largos. Foto: EFE/ Ronald Peña R
Estos refugios estarán instalados lo más cerca de las comunidades afectadas para que los ciudadanos no tengan que hacer desplazamientos largos. Foto: EFE/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, informó este sábado a EFE que el organismo ha instalado tres hospitales de campaña en el estado La Guaira para atender a los heridos afectados debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles, que han dejado al menos 1.430 muertos.

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