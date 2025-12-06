La opositora venezolana María Corina Machado anuncia que estará en Oslo para recibir su Nobel

La líder antichavista de Venezuela María Corina Machado habla durante una entrevista con EFE, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
La líder antichavista de Venezuela María Corina Machado habla durante una entrevista con EFE, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
La opositora venezolana , que vive en la clandestinidad en su país, confirmó que estará en Oslo la semana que viene para recibir su , anunció este sábado el director del Instituto Nobel a la AFP.

“Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia”, afirmó Kristian Berg Harpviken.

“Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá”, añadió en un mensaje a la AFP.

La posibilidad de que la opositora de 58 años participara en la era objeto de grandes interrogantes.

La oposición venezolana convocó para este sábado marchas en varias ciudades del mundo, para “acompañar el reconocimiento hacia la valentía de cada venezolano, porque el Nobel es de todos y la esperanza también”, según una convocatoria en redes sociales.

En noviembre, el fiscal general de declaró a la AFP que Machado sería considerada “fugitiva” si abandonaba el país para recibir su premio.

“Nada es 100 % seguro en el mundo, pero esto es tan seguro como puede serlo”, precisó Harpviken en la emisora de radio NRK.

recibió el Nobel el 10 de octubre “por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia” en el país.

A la opositora, con ideas afines al presidente estadounidense Donald Trump, se le impidió presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, en las que el presidente saliente, , fue declarado vencedor a pesar de las protestas de la oposición.

y gran parte de la comunidad internacional no reconocieron este resultado.

La entrega del Nobel coincidirá con el , donde ya murieron al menos 87 personas en ataques lanzados por Washington.

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada el viernes 10 de octubre con el premio Nobel de la Paz, anunció el Comité Noruego del Nobel, que destacó su "incansable" defensa de la democracia frente al "brutal" gobierno de Nicolás Maduro. (AFP)

