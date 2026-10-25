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Resumen

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Fotografía de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: EFE/ Sergei Chirikov
Fotografía de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: EFE/ Sergei Chirikov
Por Agencia EFE

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió este domingo que la libertad de prensa en Venezuela continúa condicionada, pese a “algunos avances” registrados desde la captura de Nicolás Maduro el pasado enero por parte de Estados Unidos.

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