Bolívar. Leocer José Lugo Maíz fue víctima de las mafias que dominan las minas de oro de El Callao, en Bolívar (Venezuela). Le sacaron los ojos y le cortaron las manos y parte de la lengua.

Un informante de la Guardia Nacional lo confundió y lo delató con los delincuentes de la zona.

“Primero me cortaron la lengua, después me dieron golpes en la cabeza con botas de punta de hierro. Luego me dieron con un machete en la espalda y me cortaron las manos”, contó.

Leocer José Lugo Maíz continuó relatando en un reportaje de la periodista Dayanara Krays: “Me acostaron en el suelo y me amarraron los dos pies. Se montó uno en cada brazo y otro me sacó los ojos con un cuchillo».

Mutilaron las manos, sacaron los ojos y cortaron la lengua a soldado en mina de Venezuela.

El sargento mutilado se encontraba desaparecido desde el 28 de diciembre de 2018 y el 14 de enero de 2019 lo encontraron en una carretera cercana a la mina Yin Yan de El Callao.

Lugo pertenecía al contingente Septiembre 2018 y lo declararon desertor el primero de enero de este año del Ejército.

Venezuela: Madre de sargento al que mutilaron las manos, sacaron ojos y cortaron la lengua pide ayuda para sus operaciones.

Ayer, la madre de Leocer José Lugo Maíz, pidió ayuda económica para cubrir con los gastos de las operaciones y las medicinas que necesita de su hijo.

“Necesito una ayuda muy grande, que son la operación de sus ojos y de sus manos”, dijo la madre en un video publicado por Dayana Krays en Twitter.

Señaló que Lugo tiene una hija de 4 años y que también necesita el soporte económico para garantizar la alimentación de ambos.

“Mucha ayuda necesito. Si alguien está escuchándome, por favor póngase en mi lugar. Soy una madre pobre, no tengo ayuda de nadie”, manifestó.