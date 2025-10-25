Leopoldo López: Maduro “quiere quitarme la nacionalidad por decir lo que pensamos todos”

Leopoldo López, opositor venezolano exiliado en España, asegura que el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, quiere retirarle la nacionalidad “por decir lo que pensamos y queremos todos los venezolanos”.

López se pronunció así en su cuenta de X tras conocerse este sábado que Nicolás Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de su país retirar la nacionalidad al opositor por el que calificó de “grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar” del país suramericano.

En su mensaje, el opositor se refirió a Maduro como “narco dictador” y recordó que, según la Constitución, a ningún venezolano nacido en Venezuela se le puede quitar la nacionalidad.

Si la medida prosperase, López se convertiría en “el primer ciudadano nacido en Venezuela al que pretende despojar de su identidad nacional”, aseguró.

Amenazó también con quitarle la nacionalidad a Maduro porque la Carta Magna venezolano sí establece que a venezolanos no nacidos en Venezuela se les podrá revocar la ciudadanía y, según el opositor, el dirigente venezolano nació en Colombia, una afirmación que no está demostrada.

La solicitud al TSJ se hizo luego de que López dijera que la negociación ya no sirve para conseguir un cambio político en su país y que ve la fórmula en la “presión” de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de las aguas venezolanas, lo que Caracas denuncia como una “amenaza” para propiciar un “cambio de régimen”.

Tras conocerse la noticia, López reitera “lo que enfureció al narcodictador”, subrayó en su mensaje.

El líder chavista, Nicolás Maduro, acusa a Estados Unidos de ejercer a diario una "guerra psicológica" sobre Venezuela. (Palacio de Miraflores / EFE) / Palacio Miraflores

El opositor dijo estar de acuerdo con un despliegue de EE.UU. “contra del Cartel de los Soles” y con que se desarrollen “acciones militares en territorio nacional” para desmantelar esta organización.

Además, dijo estar a favor “con hacer todo lo que sea necesario —siempre de forma legítima, pacífica y constitucional— para poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro y avanzar hacia una transición democrática”, encabezada por Edmundo González Urrutia con el respaldo de María Corina Machado.

“Maduro puede intentar arrebatarme la nacionalidad, pero jamás podrá quitarme lo que soy: un venezolano libre, comprometido con mi patria y con la causa de la libertad”, concluyó López, que prometió no descansar ni un minuto. “Falta poco, Maduro va a caer”, aseguró.