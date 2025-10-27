El opositor venezolano, Leopoldo López, tilda de "arbitrariedad" la intención de Nicolás Maduro de retirarle la nacionalidad venezolana. (Javier SORIANO / Juan BARRETO / AFP)
El opositor venezolano, Leopoldo López, tilda de "arbitrariedad" la intención de Nicolás Maduro de retirarle la nacionalidad venezolana. (Javier SORIANO / Juan BARRETO / AFP)
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Leopoldo López tilda de “arbitrariedad” la intención de Maduro de retirarle la nacionalidad venezolana
Resumen de la noticia por IA
Leopoldo López tilda de “arbitrariedad” la intención de Maduro de retirarle la nacionalidad venezolana

Leopoldo López tilda de “arbitrariedad” la intención de Maduro de retirarle la nacionalidad venezolana

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El opositor venezolano calificó el lunes de “arbitrariedad” el pedido del líder chavista de retirarle la nacionalidad, a medida que surgen pedidos similares contra otros dirigentes.

Maduro solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tramitar la revocatoria, tras acusar a López de promover su derrocamiento a través de una acción militar de Estados Unidos, que desplegó buques de guerra en el Caribe.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Maduro pide retirar la nacionalidad al opositor Leopoldo López por “llamado a invasión”

No hay antecedentes de venezolanos por nacimiento despojados de la nacionalidad.

Es “otro acto de profunda arbitrariedad”, dijo López en una rueda de prensa en Madrid, donde vive desde 2020. “No tiene ningún sustento en la Constitución”.

Maduro basó su pedido en el deber constitucional de “honrar y defender su patria” y otro de la nueva ley Libertador, que faculta ambiguamente al Ejecutivo para tomar medidas contra quienes promuevan acciones contra la seguridad del país.

El opositor venezolano Leopoldo López calificó el lunes 27 de octubre en Madrid de "arbitrariedad" la propuesta de Nicolás Maduro de retirarle la nacionalidad, y dijo que las medidas de presión de Washington al presidente venezolano "no son contra Venezuela" sino contra el narcotráfico. (AFP)

Una solicitud de Maduro es una orden al TSJ”, estimó López en un encuentro virtual con corresponsales en Caracas.

Un dirigente cercano al chavismo pidió a la máxima corte que despoje igualmente de la nacionalidad a otros 24 opositores, incluida María Corina Machado y Juan Guaidó, exparlamentario que se autoproclamó presidente interino con apoyo de Washington.

López aseguró solo posee esa nacionalidad. “Hace tiempo que no es venezolano”, dijo el ministro del Interior, Diosdado Cabello. “Su nacionalidad corresponde al ejército de la fuerza invasora”. “A los traidores a la patria se les trata como traidores”.

López expresó su apoyo a las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe que incluyen bombardeos a 10 presuntas narcolanchas con saldo de 43 muertos. Maduro asegura que el objetivo es su cabeza.

MÁS INFORMACIÓN: Leopoldo López: Maduro “quiere quitarme la nacionalidad por decir lo que pensamos todos”

Es muy lamentable que hayan venezolanos que sean parte de esa red de narcotráfico”, señaló López antes de advertir: “No es una agresión contra Venezuela”, sino “una política contra el cártel de los Soles”, una presunta organización del narco que encabeza Maduro, según Washington.

Estados Unidos tiene siete buques de guerra en el Caribe, a los que se sumará el portaaviones Gerald R. Ford.

López fue sentenciado en 2015 a casi 14 años de prisión acusado de incitar a la violencia en protestas. Recibió en 2017 casa por cárcel y dos años después participó en un fallido alzamiento militar. Terminó en la casa del embajador español en Caracas, de donde escapó en 2020 rumbo a Madrid.

VIDEO RECOMENDADO

Un buque de guerra estadounidense lanzamisiles llegó el domingo 26 de octubre a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, mientras el presidente estadounidense Donald Trump intensifica su presión sobre su homólogo venezolano Nicolás Maduro. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC