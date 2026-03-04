Escuchar
Fotografía de archivo del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, participando durante una ceremonia de firma de una Orden Ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ
Por Agencia EFE

El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, llegó este miércoles a Venezuela para reunirse con las autoridades del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez y trabajar por un sector minero “legítimo”, informó la Embajada estadounidense en el país suramericano.

