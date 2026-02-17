Llega a Venezuela jefe de la diplomacia de Qatar, mediador clave con EE.UU.

Escuchar
El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Evgenia Novozhenina
Por Agencia AFP

El primer ministro y jefe de la diplomacia qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, llegó el martes a Venezuela para una visita oficial en momentos de fuerte presión de Washington tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

