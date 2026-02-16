Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo donde se observa a migrantes bajar de un avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en La Guaira (Venezuela). EFE/ PRENSA MINISTERIO INTERIOR JUSTICIA Y PAZ
Fotografía de archivo donde se observa a migrantes bajar de un avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en La Guaira (Venezuela). EFE/ PRENSA MINISTERIO INTERIOR JUSTICIA Y PAZ
Por Agencia EFE

Un avión con 110 migrantes repatriados desde Estados Unidos llegó este lunes a Venezuela proveniente de la ciudad de Miami, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona los retornos al país suramericano, y el acuerdo migratorio suscrito el año pasado con Washington.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Llega a Venezuela un avión con 110 migrantes repatriados desde Estados Unidos
Venezuela

Llega a Venezuela un avión con 110 migrantes repatriados desde Estados Unidos

¿Cuáles son las misiones y fundaciones chavistas que eliminó Delcy Rodríguez? (y qué tendría que ver Trump)
Venezuela

¿Cuáles son las misiones y fundaciones chavistas que eliminó Delcy Rodríguez? (y qué tendría que ver Trump)

Oposición venezolana se solidariza con familiares de presos políticos en huelga de hambre
Venezuela

Oposición venezolana se solidariza con familiares de presos políticos en huelga de hambre

Venezuela: Familiares de presos políticos en Caracas llevan más de 48 horas en huelga de hambre
Venezuela

Venezuela: Familiares de presos políticos en Caracas llevan más de 48 horas en huelga de hambre