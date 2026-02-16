Llega a Venezuela un avión con 110 migrantes repatriados desde Estados Unidos

Un avión con 110 migrantes repatriados desde Estados Unidos llegó este lunes a Venezuela proveniente de la ciudad de Miami, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona los retornos al país suramericano, y el acuerdo migratorio suscrito el año pasado con Washington.

El Ministerio de Interior y Justicia informó en su cuenta de Instagram que llegaron 92 hombres y 15 mujeres, además de un adolescente y dos niños.

“Fueron recibidos por los órganos de seguridad ciudadana y las diferentes instituciones para aplicar los protocolos de atención correspondientes”, indicó la cartera de Estado.

El avión fue operado por la aerolínea estadounidense Global Crossing, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Según informó la institución, se trata del vuelo 112 de repatriación desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a finales de enero del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

Fotografía de archivo de migrantes a su llegada al aeropuerto internacional Simón Bolívar en La Guaira (Venezuela). EFE/ Prensa del Ministerio de Interior, Justicia y Paz de Venezuela

“Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno bolivariano de garantizar el regreso de aquellos venezolanos que se enfrentan a condiciones adversas en el extranjero”, agregó el ministerio.

El pasado 13 de febrero, retornaron al país 109 migrantes desde Estados Unidos, en un avión que salió de Miami.

