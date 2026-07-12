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Resumen

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Voluntarios realizan labores de búsqueda y rescate de Fabio, un niño de 9 años atrapado bajo los escombros en Residencias Tahití, en Caraballeda, Venezuela. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Voluntarios realizan labores de búsqueda y rescate de Fabio, un niño de 9 años atrapado bajo los escombros en Residencias Tahití, en Caraballeda, Venezuela. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Por Agencia EFE

Venezuela sumó este domingo otros 157 muertos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, por lo que totalizan al menos 4.490 fallecidos, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740, según el balance oficial.

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