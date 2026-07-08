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Lucas Gámez, un niño argentino-venezolano de nueve años que era buscado desde hace dos semanas tras los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela.
Lucas Gámez, un niño argentino-venezolano de nueve años que era buscado desde hace dos semanas tras los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela.
Por Agencia EFE

Lucas Gámez, un niño de nueve años que era buscado desde hace dos semanas tras los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, fue hallado sin vida este miércoles entre los escombros de un edificio del estado de La Guaira, según confirmó a EFE la Cancillería argentina.

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