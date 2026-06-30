00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Lucas Trejo, el futbolista argentino que perdió a su esposa y sus dos hijos en los terremotos en Venezuela. (Facebook/lucas.trejo.14).
Lucas Trejo, el futbolista argentino que perdió a su esposa y sus dos hijos en los terremotos en Venezuela. (Facebook/lucas.trejo.14).
Por BBC News Mundo

La desesperada búsqueda del futbolista argentino Lucas Trejo por su esposa y sus dos hijos, desaparecidos tras los terremotos en Venezuela, tuvo un triste final.

TE PUEDE INTERESAR