Naky Soto, esposa del periodista detenido en Venezuela, Luis Carlos Díaz, narró los detalles del momento del arresto de su pareja por parte de agentes del Sebin que responden a órdenes del régimen de Nicolás Maduro.

"La primera comisión del Sebin que lo entrevistó lo maltrató. Lo golpearon con el casco de la bicicleta [Luis Carlos Díaz se desplaza en bicicleta]. Le dijeron que yo estaba detenida, que me tenían en el Hospital Militar", contó Naky Soto, quien padece de cáncer. Agregó que los efectivos de inteligencia la amenazaron con acusarla de asesinato.

"Incluso dijeron que llevarían un cadáver hasta nuestra casa para acusarnos de asesinato".

"Lo amenazaron varias veces conmigo por mi condición oncológica", reveló la periodista, que está enferma de cáncer desde hace poco más de un año.

Naky Soto también denunció que esta madrugada efectivos del Sebin allanaron su vivienda y se apoderaron de cuatro teléfonos móviles, tres computadoras portátiles y un disco duro, además de dinero que tenía guardado para su tratamiento oncológico.

"Estuvo desaparecido desde las 5:45 de la tarde hasta las 2:15 de la mañana, momento en el que apareció una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en nuestra casa a realizar un allanamiento. Para eso sí había una orden que indicaba llevarse todos los equipos electrónicos que tuviéramos en casa, a ver si en alguno había información de lo que se supone le están acusando", contó Soto.

Familiares y colegas de Luis Carlos Díaz denunciaron que su desaparición se produjo a las 5:30 de la tarde del lunes cuando salió de la radio en la que trabajaba rumbo a su casa. A las 10 de la noche iba a regresar a la emisora para un programa de varias horas.

"Iba a hacer un programa especial en la radió a razón del apagón desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, y fue a la casa para cambiarse de ropa y regresar a la emisora. Lo detuvieron cerca de la embajada de Corea. Sin embargo, el acta dice que lo detuvieron en flagrancia. ¿Alguno de ustedes ha manejado bicicleta y montado códigos? Yo no he visto ningún hacker que tenga esa habilidad. No es posible. Pero lo dicen porque no tenían ningún acta de detención", afirmó Naky Soto.

La pareja del periodista, que trabaja para la cadena local Unión Radio, también denunció el robo de objetos de valor por parte de los funcionarios que ingresaron a su vivienda.

"Se llevaron todo el dinero en efectivo que teníamos, e incluso joyas", contó la esposa. "Debe estar en la sede (del Sebin) de Plaza Venezuela o en el Helicoide, pero no lo precisaron", dijo Naky Soto.

Naky Soto hizo un llamado a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Caracas para saber el estado físico y psicológico de su marido.

“Reclamamos la detención arbitraria de Luis Carlos. Exigimos su libertad plena y queremos pedirle a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Caracas que nos ayude a saber cómo está él física y psicológicamente”, dijo Soto. “No solo es un gran periodista, es mi novio, es mi amor”.