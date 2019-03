Venezuela: El periodista Luis Carlos Díaz se encuentra desaparecido

Caracas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció que el periodista Luis Carlos Díaz está desaparecido desde las 5:30 p.m. del lunes (4:30 p.m. en el Perú).

El SNTP informó que Díaz salió de la radio a las 5:30 p.m. para dirigirse a su casa y no llegó. El periodista había recibido amenazas durante los últimos días mediante las redes sociales.

Naky Soto, esposa de Díaz y periodista, aseguró que desde Unión Radio la llamaron para informarle que Díaz no estaba en la emisora.

"Luis Carlos no llegó y no me preocupé porque asumí que prefirió aprovechar la electricidad y la conexión de Unión Radio quedándose allá, pero hace media hora me llamaron para avisarme que lo estaban buscando porque no está en la emisora", detalló Soto en Twitter.

El caso es que @LuisCarlos no llegó y no me preocupé porque asumí que prefirió aprovechar la electricidad y la conexión de @Unionradionet quedándose allá, pero hace media hora me llamaron para avisarme que lo estaban buscando porque no está en la emisora#DóndeEstáLuisCarlos — Naky Soto (@Naky) 12 de marzo de 2019

Díaz participaría en un operativo especial de Unión Radio, desde las 10:00 pm hasta las 5:00 am para informar sobre la situación de la energía eléctrica en Venezuela.



#URGENTE | Desde hace cinco horas está desaparecido el periodista Luis Carlos Diaz. Salió de la radio a las 5:30 pm, rumbo a su casa y nunca llegó. En los últimos días había recibido amenazas por las redes sociales #11Mar — SNTP (@sntpvenezuela) 12 de marzo de 2019

ATENCIÓN: En Unión Radio informan que el periodista @LuisCarlos tiene 5 horas desaparecido. #DóndeEstáLuisCarlos — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 12 de marzo de 2019

Fuente: "El Nacional" de Venezuela / GDA