La líder opositora de Venezuela María Corina Machado prometió este sábado desmontar el “aparato socialista” que le quitó propiedades a productores, en alusión a los 27 años de chavismo en el poder y a su política de expropiaciones.“La propiedad privada es sagrada.

Vamos a desmontar todo ese aparato socialista, criminal y mafioso que le quitó al productor lo suyo”, expresó Machado en un acto desde el estado Portuguesa, al oeste de Venezuela, donde presentó una propuesta para recuperar la producción agropecuaria.

La líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado (c) habla con persona este jueves, durante un encuentro vecinal para impulsar la iniciativa Punto de Acuerdo, en Caracas (Venezuela). Machado entra a una casa para escuchar a la gente debatir y a la salida ya se ha corrido la noticia de su visita. Medio centenar de personas del sector de Campo Rico la esperan con bocinas, los móviles grabando y hasta una banda improvisada. Foto: EFE/ Ronald Peña R

La líder opositora abogó por reconstruir la seguridad jurídica, la del territorio y la personal, según una publicación de su partido, Vente Venezuela (VV), en la red social X.

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En materia de seguridad jurídica anunció que, durante los primeros 100 días de una eventual gestión, paralizaría las expropiaciones en marcha, frenaría las invasiones y llevaría al Parlamento reformas de leyes como la de Tierras, la de Seguridad Agroalimentaria y otras, indicó VV en una nota de prensa.La política de expropiaciones e intervenciones de activos privados en Venezuela, impulsada principalmente durante el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y continuada en menor medida bajo el mandato de Nicolás Maduro, transformó la estructura económica del país y derivó en debates sobre la seguridad jurídica.

Chávez justificó las expropiaciones como parte de una política para lograr la soberanía alimentaria, combatir la especulación y otros argumentos.

Durante su gobierno, se aprobaron normativas como la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (2008), la cual permitió al Gobierno “proceder a la adquisición forzosa” de bienes “sin necesidad de obtener autorización” del Parlamento. Sin embargo, durante años, la oposición y los gremios empresariales denunciaron que esta política debilitó el aparato productivo y contribuyó a la escasez, dado que parte de las empresas expropiadas terminaron paralizadas o en quiebra.

En octubre pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó la “valoración de activos no esenciales” en manos del Estado para “que sean ofertados o devueltos a sus antiguos propietarios”.

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