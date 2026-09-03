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La líder opositora de Venezuela María Corina Machado habló sobre el acuerdo petrolero con Estados Unidos. (María Corina Machado / X).
La líder opositora de Venezuela María Corina Machado habló sobre el acuerdo petrolero con Estados Unidos. (María Corina Machado / X).
Por Agencia EFE

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado dijo este jueves a la Administración de Donald Trump que los “enemigos” de Estados Unidos se encuentran hoy en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, seis días después de la firma de un histórico acuerdo petrolero que otorga a Washington el control de más del 20% de las reservas de crudo del país sudamericano.

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