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Resumen

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María Corina Machado en una imagen de video donde denunció que el Gobierno de Venezuela cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso al país desde Panamá. (EFE/ @MariaCorinaYA).
María Corina Machado en una imagen de video donde denunció que el Gobierno de Venezuela cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso al país desde Panamá. (EFE/ @MariaCorinaYA).
Por Agencia EFE

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado denunció este lunes que el Gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso al país, ya que planeaba viajar a Venezuela para apoyar a las víctimas de los terremotos.

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