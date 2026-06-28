La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, aseguró este domingo que “ha llegado el momento” de regresar a su país tras los terremotos del pasado miércoles, por lo que “muy pronto” estará con su pueblo.

“Ha llegado el momento, es mi deber acompañar a mi pueblo, necesitamos estar juntos para abrazarnos, para llorar, para guardar luto juntos, pero también para darnos fuerza mutuamente en este momento tan difícil”, dijo la Premio Nobel de la Paz de 2025 desde el exilio, en una entrevista con la cadena Fox.

El pasado 24 de junio Venezuela sufrió dos temblores de magnitud 7,2 y 7,5 que, hasta el momento, se han cobrado la vida de 1.450 personas.

Los terremotos dejan también 3.150 heridos y 12.721 familias afectadas.

Tan pronto ocurrió el terremoto, Machado, en el exilio desde finales de 2025 y que antes estuvo en la clandestinidad en su país desde las elecciones de 2024 para evitar ser arrestada por el Gobierno de Nicolás Maduro, pidió a su pueblo fortaleza y unidad en un mensaje en la red social X.

Hoy, la líder venezolana indicó a Fox que en este momento la prioridad absoluta es salvar vidas y “consolar y ayudar a quienes se han visto afectados”.

“Muy pronto estaré de regreso en Venezuela, junto al pueblo venezolano”, afirmó.

Sin embargo, el reclamo de regresar a su país al parecer no es bien visto en Washington, según indicaron al New York Times dos funcionarios de la Administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con el diario, Machado ha pedido ayuda a Washington para regresar a su país pero el reclamo es visto como “inoportuno” por los dos funcionarios, que no se identifican, e incluso uno lo considera un “truco político”.

Machado, que regaló su premio Nobel al presidente Trump, ha querido volver a Venezuela durante meses.

Sin embargo, el diario señala que en una reunión en la Casa Blanca que se llevó a cabo el pasado marzo varios líderes estadounidenses manifestaron su preocupación por la seguridad de Machado ya que consideran que el Gobierno de EE.UU. ha priorizado el trabajo con el Gobierno interino que encabeza la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.