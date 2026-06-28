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Resumen

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La principal líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, habla con periodistas a su salida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este lunes en Estados Unidos. (EFE/ Lenin Nolly).
La principal líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, habla con periodistas a su salida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este lunes en Estados Unidos. (EFE/ Lenin Nolly).
/ Lenin Nolly
Por Agencia EFE

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, aseguró este domingo que “ha llegado el momento” de regresar a su país tras los terremotos del pasado miércoles, por lo que “muy pronto” estará con su pueblo.

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