La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, gesticula durante una rueda de prensa en Santiago de Chile, el 12 de marzo de 2026. (Foto de Raul BRAVO / AFP).
La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, gesticula durante una rueda de prensa en Santiago de Chile, el 12 de marzo de 2026. (Foto de Raul BRAVO / AFP).
/ RAUL BRAVO
Por Agencia EFE

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este martes que la “transición viene” en su país, tras reiterar que Edmundo González Urrutia obtuvo una “victoria” en las presidenciales de hace dos años, en las que el hoy depuesto mandatario Nicolás Maduro fue proclamado ganador por un organismo comicial controlado por el chavismo que no publicó las pruebas.

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