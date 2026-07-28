La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este martes que la “transición viene” en su país, tras reiterar que Edmundo González Urrutia obtuvo una “victoria” en las presidenciales de hace dos años, en las que el hoy depuesto mandatario Nicolás Maduro fue proclamado ganador por un organismo comicial controlado por el chavismo que no publicó las pruebas.

“Hoy sabemos lo que tenemos que hacer: concluir la tarea. El 28 de julio (de 2024) nos dimos un mandato y lo vamos a cumplir. Levántate, Venezuela. La transición viene y es con la gente, por la gente y con nuestras propias manos”, expresó la premio nobel de la paz en un video reproducido durante una movilización opositora en Caracas.

Machado, fuera del país desde diciembre del año pasado, aseguró que hace dos años Venezuela “cambió para siempre” al lograr lo que describió como “la mayor victoria electoral” de su historia.

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“Fue una victoria ética y existencial, ganó la verdad, ganó el bien. Terminar la tarea ha sido largo y muy doloroso, todos lo sabemos, el régimen se ha expuesto en su naturaleza, en su esencia, nos persiguieron, torturaron, humillaron, asesinaron”, denunció.

A su juicio, el pasado 24 de junio, cuando ocurrieron los dos potentes terremotos que dejaron más de 5.500 muertos, el Gobierno chavista confirmó “lo que son, su total falta de humanidad y de compasión”.

“Ante la tragedia, nuevamente respondió la gente, como ese 28 de julio hace dos años. Ante la catástrofe de los terremotos, fue la gente la que salvó a la gente. Con el alma desgarrada, el país se activó para ayudar como podía”, dijo.

El candidato presidencial opositor venezolano Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado asisten a un mitin de campaña en Maracaibo, el 23 de julio de 2024. (Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP). / RAUL ARBOLEDA

En la movilización se encontraban cientos de venezolanos que exigieron elecciones “ya” y el regreso de la líder opositora.

El reclamo coincide con el llamado de distintas ONG y sectores gremiales sobre el vencimiento del período constitucional del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, luego de que en enero fuera capturado el presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en una operación militar en Caracas.

Machado, quien estuvo meses en la clandestinidad hasta diciembre, cuando salió rumbo a Noruega para recibir el Nobel de la Paz, dijo tras los sismos que regresaría al país pero, posteriormente, denunció que el Gobierno de Rodríguez le cerró el espacio aéreo para impedir su regreso.

En un comunicado publicado el domingo, reiteró que regresará.

El próximo sábado comienza un diálogo entre el chavismo y un sector opositor que encabeza la exdiputada Dinorah Figuera, quien recientemente dijo que Machado es “muy importante en este proceso”.

Según Figuera, la meta es una “transición electoral pacífica y democrática”.

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