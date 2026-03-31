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Fotografía cedida por el Departamento de Estado de Estados Unidos donde aparece su secretario, Marco Rubio, y la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, posando durante una reunión este martes, en Washington. Foto: EFE/ Freddie Everett/ Departamento de Estado EEUU
Fotografía cedida por el Departamento de Estado de Estados Unidos donde aparece su secretario, Marco Rubio, y la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, posando durante una reunión este martes, en Washington. Foto: EFE/ Freddie Everett/ Departamento de Estado EEUU
Por Agencia EFE

La líder opositora venezolana María Corina Machado mantuvo este martes en Washington un nuevo encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, una reunión que calificó de “excelente”.

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