Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington, DC, el 28 de enero de 2026. (Oliver Contreras / AFP)
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, tras reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington, DC, el 28 de enero de 2026. (Oliver Contreras / AFP)
/ OLIVER CONTRERAS
Por Agencia EFE

La principal líder del activismo venezolano, María Corina Machado, condenó este lunes la detención en Venezuela del exdiputado antichavista recién liberado Juan Pablo Guanipa, que calificó de secuestro, y acusó de “tiranía” al Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

El partido de Machado asegura que Guanipa está detenido en un comando policial de Caracas
Venezuela

El partido de Machado asegura que Guanipa está detenido en un comando policial de Caracas

Machado condena la detención de Guanipa y acusa de “tiranía” al Gobierno venezolano
Venezuela

Machado condena la detención de Guanipa y acusa de “tiranía” al Gobierno venezolano

Edmundo González exige fe de vida de Guanipa y acusa al “régimen” venezolano de secuestro
Venezuela

Edmundo González exige fe de vida de Guanipa y acusa al “régimen” venezolano de secuestro

María Corina Machado dice estar dispuesta a volver a Venezuela pese a nueva detención de aliado Juan Pablo Guanipa
Venezuela

María Corina Machado dice estar dispuesta a volver a Venezuela pese a nueva detención de aliado Juan Pablo Guanipa