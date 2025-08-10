La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla con sus partidarios durante una manifestación en Caracas, el 28 de agosto de 2024. (Foto de Pedro Rances Mattey / AFP)
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla con sus partidarios durante una manifestación en Caracas, el 28 de agosto de 2024. (Foto de Pedro Rances Mattey / AFP)
/ PEDRO RANCES MATTEY
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Machado confía en que la nueva recompensa de EE.UU. por Maduro ayude “rápido” a Venezuela
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
Machado confía en que la nueva recompensa de EE.UU. por Maduro ayude “rápido” a Venezuela

Machado confía en que la nueva recompensa de EE.UU. por Maduro ayude “rápido” a Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La líder opositora venezolana confió en que la nueva recompensa de 50 millones de dólares que ofreció por la captura del gobernante ayude “rápidamente” a resolver el conflicto en e, incluso, motive al mandatario a abandonar el país.

Pienso que las cosas van a moverse realmente rápido, el mensaje no solo ha llegado a Maduro, sino también” a los líderes cercanos a él, declaró Machado en una entrevista con el canal estadounidense Fox News que ella compartió este domingo.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: EE.UU. ofrece recompensa récord de 50 millones de dólares por Maduro y lo acusa de tener nexos con el Cártel de Sinaloa

A pregunta expresa de la presentadora, Machado consideró que la presión sobre Maduro será tan grande que lo forzará a hacer un acuerdo con un Gobierno extranjero para abandonar Venezuela y evitar su captura.

La líder opositora expresó su “inmenso agradecimiento” al presidente estadounidense, Donald Trump, por duplicar el jueves a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro, lo que supera el dinero ofrecido por el fallecido líder de Al-Qaeda, Osama bin Laden.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, también reveló que el Departamento de Justicia ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, así como dos aviones privados y nueve vehículos.

Con ello, la “Administración de Trump sabe que Maduro es el cabecilla de una organización terrorista criminal”, el Cártel de los Soles, comentó Machado.

MÁS INFORMACIÓN: Parlamento venezolano dice que recompensa de EE.UU. por Maduro busca alentar a la violencia

Él es la principal fuente de inestabilidad de la región y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, así que este es un punto de inflexión que envía un mensaje claro a Maduro”, opinó la opositora.

Machado también resaltó que la estabilización de Venezuela representa una oportunidad de negocios de 1,7 billones de dólares con inversión de compañías estadounidenses, en particular en energía, pues el país puede ser “el hub energético de las Américas”.

Cuestionada sobre si esto es un “cambio de régimen” impulsado por Estados Unidos, la opositora expresó que eso “absolutamente no es cierto”, pues “el cambio de régimen ya lo ordenaron los venezolanos” en las elecciones presidenciales de 2024, cuando la oposición sostiene que ganó el candidato Edmundo González Urrutia.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC