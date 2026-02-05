María Corina Machado cree que podría haber elecciones en Venezuela en menos de un año

Escuchar
La líder opositora venezolana María Corina Machado cree que podría haber elecciones democráticas en Venezuela en menos de un año. Foto: Odd ANDERSEN / AFP

La líder opositora venezolana María Corina Machado cree que podría haber elecciones democráticas en Venezuela en menos de un año, aunque todavía no lo ha dialogado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista con el medio digital Politico publicada este jueves.

