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Resumen

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La líder de la oposición de Venezuela y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, habla durante una conferencia de prensa en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas el 29 de octubre de 2026. (Foto de Federico PARRA / AFP).
La líder de la oposición de Venezuela y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, habla durante una conferencia de prensa en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas el 29 de octubre de 2026. (Foto de Federico PARRA / AFP).
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia AFP

La líder opositora María Corina Machado cuestionó este jueves la transparencia del acuerdo petrolero de Venezuela y Estados Unidos, firmado en agosto entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y la administración de Donald Trump.

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