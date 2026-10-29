La líder opositora María Corina Machado cuestionó este jueves la transparencia del acuerdo petrolero de Venezuela y Estados Unidos, firmado en agosto entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y la administración de Donald Trump.

Ese acuerdo otorgó a Estados Unidos el manejo de 65.000 millones de barriles de las reservas petroleras de Venezuela, equivalentes al 20% del total.

“Este acuerdo no refleja los niveles de transparencia que la sociedad venezolana quiere”, afirmó en su primera rueda de prensa desde su regreso a Venezuela el pasado domingo al cabo de 10 meses en el exilio.

El convenio no ha sido divulgado oficialmente, aunque medios de Estados Unidos lo filtraron hace unas semanas.

El acuerdo es operado por la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep), encabezada por Alejandro Betancourt, un empresario señalado por presuntos negocios opacos durante los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013-2026).

“Esta persona en particular es investigada por causas y por delitos muy graves en diversos países del mundo”, comentó el Nobel de la Paz sobre Betancourt.

El magnate tiene una causa abierta en España por lavado de dinero y fraude fiscal, mientras que Suiza abrió un proceso en su contra por “blanqueo de dinero”. En Venezuela también fue investigado por desfalco.