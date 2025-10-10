Machado dedica Nobel de la Paz a Trump y dice que es un “impulso” para “la libertad”

La líder opositora venezolana María Corina Machado dedicó este viernes el premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aspiraba al galardón, y aseguró que el reconocimiento es un “impulso” para “conquistar la libertad”.

Machado ve en Trump un aliado en su lucha por la “democracia” en Venezuela y anunció recientemente su apoyo al despliegue de buques de guerra que Estados Unidos hizo en aguas internacionales del Caribe sur, considerado por el presidente Nicolás Maduro como una “amenaza”.

“¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!”, dijo en un mensaje en inglés en su red social X.

“Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump (...)¡Venezuela será libre!“, añadió en español.

El Comité Noruego del Nobel indicó que otorgó el galardón a Machado por su “incansable” defensa de la democracia venezolana ante el “brutal” gobierno de Maduro.

“¡Estoy en shock!”, se escucha a Machado decir a Edmundo González Urrutia en una llamada telefónica. “¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, insistió la dirigente en la conversación que fue grabada en vídeo.

González Urrutia reemplazó a Machado como candidato en las pasadas presidenciales luego de que fuera inhabilitada políticamente.

El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una mesa redonda sobre Antifa en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, el 8 de octubre de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP / JIM WATSON

El premio se entregará el 10 de diciembre en Oslo y consiste en una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

Varios dirigentes de la oposición venezolana, entre ellos el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, felicitaron a Machado.

“Que este reconocimiento sea otro impulso para alcanzar la PAZ y que nuestra Venezuela deje atrás el sufrimiento y recupere la libertad y la democracia por la que se ha luchado por tantos años”, dijo Capriles en X.