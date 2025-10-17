La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, defiende que las acciones de Estados Unidos buscan "cortar" la financiación de Nicolás Maduro. (Petro MATTEY / Federico PARRA / AFP)
La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, defiende que las acciones de Estados Unidos buscan "cortar" la financiación de Nicolás Maduro. (Petro MATTEY / Federico PARRA / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Machado defiende que las acciones de Estados Unidos buscan “cortar” la financiación de Maduro
Resumen de la noticia por IA
Machado defiende que las acciones de Estados Unidos buscan “cortar” la financiación de Maduro

Machado defiende que las acciones de Estados Unidos buscan “cortar” la financiación de Maduro

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La líder opositora venezolana , Premio Nobel de la Paz de este año, defendió este viernes en una entrevista con el diario ‘Folha de São Paulo’ que las acciones del Gobierno de en el país sudamericano buscan “cortar” la financiación del líder chavista .

Machado tachó el Ejecutivo de Maduro de “régimen criminal y narcoterrorista” y afirmó que se financia a través de actividades ilícitas.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Trump dice que Maduro le ha ofrecido “de todo” porque no quiere “meterse” con Estados Unidos

Hemos pedido que esos flujos sean interrumpidos y precisamente esas acciones en el ámbito de la operación antinarcóticos buscan cortar esas fuentes de financiación”, dijo, tras ser preguntada por su opinión sobre la actuación de la CIA.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó esta semana que había autorizado la realización de operaciones encubiertas dentro de Venezuela.

En cuanto a los polémicos ataques del Ejército estadounidense contra lanchas venezolanas supuestamente cargadas de droga, Machado evitó criticar a Trump y culpó a Maduro de “empezar la guerra”.

Venezuela reforzó este jueves 16 de octubre su presencia militar en estados fronterizos con Colombia como parte de los ejercicios que realiza en respuesta al despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe. (AFP)

En ese sentido, dijo esperar que líderes de la región como el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se unan a la campaña de presión.

Sería muy útil que el presidente Lula, así como todos los demás jefes de Estado del continente, enviase un mensaje claro a Maduro: ‘Llegó la hora de que se vaya. Acabó. Váyase por su propio bien, acepte eso”, señaló.

MÁS INFORMACIÓN: ¿Cómo fueron las operaciones encubiertas de la CIA en América Latina y qué puede pasar con Maduro en Venezuela?

Machado dijo que, pese a la brecha que existe en la actualidad entre los antiguos aliados, todavía hay “canales” de comunicación.

Brasil tiene una enorme responsabilidad regional, dado la dimensión de su economía, y no puede ser indiferente a lo que ocurre en la región”, declaró, además de decir que no hay espacio para la “neutralidad” en este contexto.

Lula, quien llegó a recibir a Maduro en Brasil poco después de tomar posesión en enero de 2023, ha cuestionado los resultados electorales de 2024 divulgados por las autoridades venezolanas y que dieron la victoria al líder chavista, pese a las denuncias de irregularidades por parte de los opositores.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles 15 de octubre que considera atacar en tierra a cárteles de Venezuela, luego de una serie de mortíferos golpes en altamar contra supuestas lanchas del narcotráfico. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC