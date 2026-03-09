Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo de la líder opositora venezolana, María Corina Machado. Foto: EFE/ Octavio Guzmán
Fotografía de archivo de la líder opositora venezolana, María Corina Machado. Foto: EFE/ Octavio Guzmán
Por Agencia EFE

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado afirmó este lunes que el estado amazónico Bolívar está devastado por la “explotación minera criminal”, una denuncia publicada minutos antes del inicio de la sesión parlamentaria en la que se aprobó, en primera discusión, el proyecto de ley de minas, que aún deberá superar un segundo debate para quedar sancionada.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.