María Corina Machado dice estar dispuesta a volver a Venezuela pese a nueva detención de aliado Juan Pablo Guanipa

La principal líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, habla con periodistas a su salida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este lunes en Estados Unidos. (EFE/ Lenin Nolly).
/ Lenin Nolly
Por Agencia AFP

La líder opositora de Venezuela y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dijo este lunes estar dispuesta a volver a su país pese a la nueva detención de uno de sus más cercanos aliados que había sido excarcelado, el político Juan Pablo Guanipa.

