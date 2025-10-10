Fotografía de archivo de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Fotografía de archivo de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
/ MIGUEL GUTIERREZ
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Machado sobre el Nobel de la Paz: “Es un logro y un reconocimiento para toda Venezuela”
Resumen de la noticia por IA
Machado sobre el Nobel de la Paz: “Es un logro y un reconocimiento para toda Venezuela”

Machado sobre el Nobel de la Paz: “Es un logro y un reconocimiento para toda Venezuela”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La líder opositora venezolana calificó la obtención del Nobel de la Paz 2025, otorgado este viernes por el Comité Nobel noruego, de “logro” y “reconocimiento” para todo el .

“Este es un logro para toda la sociedad, yo solo soy una persona, no lo merezco”, afirmó Machado en una conversación telefónica difundida por la fundación Nobel, en la que calificó el premio de “mayor reconocimiento a nuestro pueblo”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Diosdado Cabello sobre María Corina Machado: “Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos”

El director del Instituto Nobel noruego, , llamó minutos antes del anuncio del galardón, a las 11.00 hora local (9.00 GMT), a Machado, que repitió varias veces “Oh, Dios mío!” y dijo con la voz entrecortada: “No tengo palabras”.

“Me siento honrada, abrumada y muy agradecida en nombre del pueblo de Venezuela”, afirmó Machado.

El fallo del Comité Nobel noruego resalta su “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano” y “su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, aunque la líder opositora se mostró cauta.

María Corina Machado pronuncia un discurso durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la investidura presidencial, en Caracas, el 9 de enero de 2025. (Foto de Federico PARRA / AFP).
María Corina Machado pronuncia un discurso durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la investidura presidencial, en Caracas, el 9 de enero de 2025. (Foto de Federico PARRA / AFP).
/ FEDERICO PARRA

“Aún no hemos llegado allí, estamos trabajando duro para lograrlo, estoy segura de que ganaremos. Este es el reconocimiento , que se lo merece”, afirmó.

En el vídeo, de algo más de cuatro minutos de duración, Harpviken le pide a Machado esperar cinco minutos para propagar la noticia, cuando se produzca el anuncio oficial.

“Creo que me va a llevar mucho más tiempo creer lo que acabo de escuchar”, responde Machado en alusión a su sorpresa por haber ganado el Nobel de la Paz.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC