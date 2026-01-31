Machado dice que Venezuela puede financiar su recuperación económica y abrir oportunidades

Escuchar
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla con los periodistas al salir del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, DC., el 15 de enero de 2026. (Drew ANGERER / AFP)

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla con los periodistas al salir del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, DC., el 15 de enero de 2026. (Drew ANGERER / AFP)
/ DREW ANGERER
Por Agencia EFE

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este viernes que Venezuela tiene la capacidad de financiar su propia recuperación económica y convertirse en un país de oportunidades, condicionada al desmantelamiento de estructuras criminales.

