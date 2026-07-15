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Resumen

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La líder de la oposición de Venezuela María Corina Machado habla con la prensa al salir de una misa en la Basílica Nacional Santa María la Antigua en Ciudad de Panamá el 5 de julio de 2026. (Foto de ARNULFO FRANCO / AFP).
La líder de la oposición de Venezuela María Corina Machado habla con la prensa al salir de una misa en la Basílica Nacional Santa María la Antigua en Ciudad de Panamá el 5 de julio de 2026. (Foto de ARNULFO FRANCO / AFP).
/ ARNULFO FRANCO
Por Agencia EFE

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