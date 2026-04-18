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La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Brendan SMIALOWSKI / Mandel NGAN / AFP)
La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Brendan SMIALOWSKI / Mandel NGAN / AFP)
Por Agencia EFE

La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo este sábado desde Madrid que solamente “hay un líder en el mundo, un jefe de Estado, que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela, y ese es Donald Trump”.

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