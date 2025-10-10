La líder de la oposición venezolana María Corina Machado encabeza una manifestación contra la toma de posesión del autoritario presidente Maduro este viernes. Machado había salido de su refugio por primera vez en meses para unirse a las protestas. Foto: Jesús Vargas/dpa (Foto de Jesús Vargas/picture alliance vía Getty Images)
La líder de la oposición venezolana María Corina Machado encabeza una manifestación contra la toma de posesión del autoritario presidente Maduro este viernes. Machado había salido de su refugio por primera vez en meses para unirse a las protestas. Foto: Jesús Vargas/dpa (Foto de Jesús Vargas/picture alliance vía Getty Images)
/ picture alliance
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Machado: El mayor homenaje al legado de Nobel será asegurar la transición a la democracia
Resumen de la noticia por IA
Machado: El mayor homenaje al legado de Nobel será asegurar la transición a la democracia

Machado: El mayor homenaje al legado de Nobel será asegurar la transición a la democracia

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La líder opositora venezolana afirmó este viernes que el mayor homenaje a Alfred Nobel, el magnate sueco creador del , será garantizar la “transición a la democracia” en Venezuela, donde el antichavismo sostiene que hubo “fraude” en las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

“El pueblo venezolano ha recibido este reconocimiento del Comité Noruego del Nobel con inmensa emoción y renovada esperanza”, dijo la exdiputada en un mensaje publicado en inglés en la red social X.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Machado sostuvo que el mayor homenaje a Alfred Nobel será también conquistar la “libertad” de Venezuela y así “lograr la paz”.

PUEDES VER: Machado sobre el Nobel de la Paz: “Es un logro y un reconocimiento para toda Venezuela”

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes que Machado es la ganadora del Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Machado, quien permanece en la clandestinidad desde su última aparición pública en una protesta en Caracas el pasado 9 de enero, aceptó con “profunda gratitud” el galardón “en nombre del pueblo de Venezuela” y lo .

La líder opositora advirtió en un comunicado que los venezolanos han “sufrido 26 años de violencia y humillación a manos de una tiranía obsesionada con someter a los ciudadanos y quebrar el alma de la nación”.

Fotografía de archivo de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Fotografía de archivo de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
/ MIGUEL GUTIERREZ

En ese sentido, escribió que “la maquinaria de la opresión ha sido brutal y sistemática, caracterizada por detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que -aseveró- constituyen crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado”.

Este premio, según la opositora, es “un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país, para completar” su tarea que, como ya dijo este mismo viernes, es la de “conquistar la libertad” en la nación.

Los gobiernos de Guatemala, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, República Dominicana, Uruguay, Argentina, Panamá, Francia, Colombia, Alemania, Portugal, así como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, .

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC