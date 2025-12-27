El partido de Machado ve las excarcelaciones como un acto propagandístico y sin garantías

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, ha denunciado que las últimas excarcelaciones en ese país son un acto propagandístico y no se han ofrecido plenas garantías a los liberados.

“Estas personas han sido excarceladas con medidas cautelares, causas penales abiertas y grilletes, prácticamente”, dijo el coordinador nacional de dicho comité, Orlando Moreno, en una entrevista con el canal NTN24 difundida este sábado.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario venezolano informó el miércoles de la excarcelación de 99 personas, la mayoría detenidas durante el contexto de crisis política tras los comicios presidenciales de julio de 2024, en los que Nicolás Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato.

“Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen les ha dado un acuerdo un poco más largo. Esto para simular una normalidad que no existe, pero también hay que decir que siempre ha sido un enigma quién y cómo, bajo qué criterio se elaboran esas listas de liberaciones. No lo sabemos”, añadió Moreno.

Para el coordinador nacional, “lo más grave y que el mundo debe escuchar es que mientras el régimen intenta lavarse la cara con esta acción dentro de las cárceles, los presos políticos están recibiendo amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial por parte de estos órganos represivos”.

Durante la mañana del viernes, las ONG Foro Penal y Justicia y Encuentro y Perdón solo habían confirmado cerca de la mitad de las 99 excarcelaciones anunciadas por el Ejecutivo y pidieron que se publique el listado oficial de los casos.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, asiste a una conferencia de prensa el 11 de diciembre de 2025 en el Storting de Oslo, Noruega. (Foto de Ole Berg-Rusten / NTB / AFP). / OLE BERG-RUSTEN

Moreno recalcó que “de los más de 1.000 rehenes” que calcula que hay en Venezuela “solo han salido aproximadamente 70 este mes”.

“El régimen busca desesperadamente oxígeno y es lo que estamos viendo en las últimas horas y ante la comunidad internacional, porque obviamente el coste político de tener las cárceles llenas de inocentes se hizo insostenible”, dijo.

“Pero no nos engañemos, es la activación de prácticamente la puerta giratoria. Excarcelan a unos para bajar la atención externa mientras mantienen intacta la estructura para secuestrar a otros mañana”, lamentó.