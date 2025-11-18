María Corina Machado en “algún lugar de Venezuela”: Estamos en el umbral de una nueva era

La opositora venezolana María Corina Machado aseguró este martes que Venezuela está “en el umbral de una nueva era”, en la que el “largo y violento abuso de poder” de Nicolás Maduro está “llegando a su fin”, y pidió juzgar al “régimen criminal”.

“Una nueva Venezuela emerge de sus cenizas renovadas en espíritu y unida en un propósito. Como un ave fénix renacida, feroz, radiante e indetenible”, dijo la Premio Nobel de la Paz en un vídeo difundido en su cuenta de X con el título “Manifiesto de Libertad” y filmado “desde algún lugar de Venezuela”, según se asegura en la grabación.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

En el video, de casi quince minutos de duración, Machado afirmó que “el régimen criminal debe rendir cuentas, porque Venezuela solo se levantará plenamente cuando quienes cometieron crímenes de lesa humanidad sean juzgados por la ley y por la historia”.

También estimó que hay más de 18.000 presos políticos y habló de “asesinados, torturados y desaparecidos” para pedir que los responsables de estos “crímenes de lesa humanidad” rindan cuentas.

Venezolanos libres

“Todos los venezolanos nacen con derechos inalienables otorgados por nuestro Creador, no por los hombres. Ningún régimen, sistema político o tiranía tiene un poder de arrebatarnos lo que es divinamente nuestro”, enfatizó la opositora a Nicolás Maduro.

Además de prometer que la libertad individual “alcanzará su plenitud” en una Venezuela en la que el “poder” será devuelto al pueblo, a los ciudadanos y al sector privado, aseguró que la economía venezolana “despegará” y “triplicará” su tamaño “en una década” al privatizar las empresas “tomadas por el estado” y “abriendo la explotación” de sectores clave como el petróleo y el gas.

“Venezuela será líder en el hemisferio occidental”, añadió Machado, al tiempo que garantizó que los venezolanos “alcanzaremos plenamente nuestro potencial” porque “la tierra de gracia protegerá nuestros derechos inalienables” ante cualquier “intento” de futura “dictadura” o “tiranía”.

La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, defiende que las acciones de Estados Unidos buscan "cortar" la financiación de Nicolás Maduro. (Petro MATTEY / Federico PARRA / AFP)

La opositora detalló también que esta nueva era debe estar sustentada en la libertad de expresión, el derecho al voto, la libertad de reunión, el derecho a la seguridad y el retorno a casa de los 9 de millones de venezolanos que han salido en los últimos años.

Así, destacó que “cuando las voces son silenciadas, la corrupción se arraiga y la justicia desaparece. Venezuela va a recuperar su voz en cada pueblo, en cada aula, en cada sala de redacción y espacio digital, el pueblo hablará sin miedo a ser perseguido, a censura o a represión” y pidió que “las elecciones venezolanas sean símbolo de honor de la soberanía popular, nunca de la opresión”.

“El latido de la democracia es el derecho a reunirse, a protestar, a exigir. La protesta cívica y pacífica no amenaza al país, lo fortalece. El renacer de Venezuela empezará cuando podamos volver a encontrarnos a marchar sin temor y alzar juntos las banderas de la esperanza”, aseveró Machado, quien defendió “la cultura del respeto mutuo, la responsabilidad y la paz” y apuntó que en esta “nueva era” se reformarán las fuerzas armadas y policiales.