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La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, saluda a simpatizantes este domingo, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, saluda a simpatizantes este domingo, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Por Agencia AFP

La líder de la oposición y premio Nobel de la Paz María Corina Machado está dispuesta a reunirse con la presidenta interina de Venezuela, ratificó este lunes la vocera de su partido.

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